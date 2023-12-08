Пытавшего знакомого утюгом ради денег рецидивиста отправили в колонию

Суд в Орловской области приговорил к 15 годам лишения свободы ранее судимого 37-летнего местного жителя, виновного в угрозе расправой, разбое, краже, а также причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем уход из жизни потерпевшего.
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