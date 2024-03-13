Шат-аут Шестеркина помог «Рейнджерс» обыграть «Каролину»

28 сэйвов Игоря Шестеркина помогли его команде обыграть «Каролину». В ночь на 13 марта в Роли (штат Северная Каролина, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» гостил у «Каролины Харрикейнз».