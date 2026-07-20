Увольнения Украине обернулись протестами: вслед за главой МО с поста ушел главком ВСУ

На Украине продолжаются кадровые перестановки: вслед за отставкой министра обороны Михаила Федорова появились слухи об увольнении Александра Сырского с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ).
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