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В кастрюльке

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  • sylpfide sylpfide
    Первый попробовала лет 40 назад в Молдавии и теперь каждое лето готовлю. А еще готовлю для закатки и тогда зимой насл...Квашеный фарширов...
  • ольга золотницына
    свекольная икраСвекольная аджика...
  • александр муравьев
    У меня тётушка пекла сметанник очень вкусный. А этот и на вид не аппетитный. Больше на омлет похож.Сметанный пирог «...

Оригинальный салат «Юлия». Яркое блюдо на праздничный стол из банальной свеклы

Оригинальный салат «Юлия». Яркое блюдо на праздничный стол из банальной свеклы

Салат из свеклы — это одно из традиционных блюд русской и восточноевропейской кухни. Свекла, как основной ингредиент, обладает не только ярким цветом и сладким вкусом, но и множеством полезных свойств, которые делают её незаменимой в рационе.

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