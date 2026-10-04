Армия России нанесла удар дронами «Герань» по целям в Черноморске и Одессе

Вооруженные силы (ВС) России с помощью дронов «Герань» нанесли удары по целям в Черноморске и Одессе.
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