Задержан лидер преступной группировки, занимающейся нелегальной миграцией

Совместное расследование под кодовым названием MIRAGE было начато в 2022 году в отношении организованной преступной группы (ОПГ), состоящей из граждан Молдовы и Румынии, вовлеченной в преступную схему торговли мигрантами.
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