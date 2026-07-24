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Царьград

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Черногория приняла неожиданное для русских решение. Вступит в силу с 1 ноября

Черногория приняла неожиданное для русских решение. Вступит в силу с 1 ноября

Власти Черногории продлили безвизовый въезд в страну для русских.Правительство Черногории приняло решение продлить срок безвизового пребывания для граждан России и Беларуси.

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