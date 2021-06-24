Вести Кузбасс

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В Кузбассе начались лекции, где волонтеры рассказывают о важности вакцинации

В Кузбассе начались лекции, где волонтеры рассказывают о важности вакцинации

Из-за ковида в  крупных городах Кузбасса поликлиники начнут  работать  круглосуточно. Пока организована  191 красная зона.

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