Сергеенко представит Беларусь на саммите СВМДА в Баку

Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко прибыл в Азербайджан для участия в 7-м саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, где выступит на пленарном заседании.
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