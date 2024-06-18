Итог двухдневных посиделок в Швейцарии - договорились дальше договариваться

Игорь Максаков

Короче, крандец наступает и Европе, и США. Уже обратный отсчёт пошёл. Ничего вечного нет, тем более такого барахла, как "развитой" капитализм. Они на Западе и за океаном уже перерождаются. Ленин сказал, что империализм есть последняя фаза капитализма, он будучи порядочным человеком не мог даже в кошмарном сне представить, что оказывается не империализм последняя фаза, а банальное ЛГБТ. Пару угасающих поколений из-за педерастии и лесбиянства обнулят всё бывшее населения этих пресловутых гегемонов, к бабке не ходи, и воевать не надо будет.