Lucy Dickerson. Ну штааа.Окончен бал, погасли свечи, коммюнике (для непосвящённых - ни к чему не обязывающая, чисто информативная бумажка, уведомляющая широкую публику о содержании разговоров на саммите, никакой легальной силы не имеющая) подписано (правда, далеко не всеми, а кое-кто из тех, кто всё-таки подписали, потом свои подписи отозвали - наверное, мелкий шрифт прочитали, остолбенели и передумали), можно расходиться.
Итог двухдневных посиделок в Швейцарии - договорились дальше договариваться
Комментарии
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алиса алиска
Образно говоря, Запад - абьюзер Мира. У Европы на этой почве стокгольмский синдром, поддерживает запад, боится и благоговеет, не замечая, что убивает себя.
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5 час.
аа
алиса алиска
британия из той же серии, куда переметнулись зе и макрон.
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5 час.
Игорь Максаков
Короче, крандец наступает и Европе, и США. Уже обратный отсчёт пошёл. Ничего вечного нет, тем более такого барахла, как "развитой" капитализм. Они на Западе и за океаном уже перерождаются. Ленин сказал, что империализм есть последняя фаза капитализма, он будучи порядочным человеком не мог даже в кошмарном сне представить, что оказывается не империализм последняя фаза, а банальное ЛГБТ. Пару угасающих поколений из-за педерастии и лесбиянства обнулят всё бывшее населения этих пресловутых гегемонов, к бабке не ходи, и воевать не надо будет.
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2 час.
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