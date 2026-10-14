Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Маск ограничил использование «Старлинка» на территории Украины

Маск ограничил использование «Старлинка» на территории Украины

Илон Маск, как утверждает киевский режим, снова ограничил использование спутниковой связи на территории Украины.

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