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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джеймс Харден: «Клипперс» нужно найти свою идентичность»

В понедельник «Клипперс» проиграли дома «Индиане» со счетом 116:133.  Поражение стало для калифорнийцев шестым в последних девяти матчах, что отбросило команду на 5-е место в Западной конференции.

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