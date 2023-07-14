У мужа проблемы, а на работе есть мужчина, с которым случился роман

ВМ

Владимир Минаков

т.к. живут с супругами по 28 лет. " У моей знакомой дома проблемы. " Я так мыслю, что это не у знакомой проблемы, а дама загуляла и хочет подтвердить своё моральное право впасть в блуд в связи с тем, что она ещё ой как хочет и может, а муж совсем смылился и не может горячо эту духовку разжарить. А у приятеля жена с климаксом повстречалась и ей такой процесс не интересен. Как в песне - " Вот и встретились два одиночества"... Осуждать за то, что кто-то молодой пыл сберёг ( ну такая генетика), а дома его реализовать не может... Не согрешишь - не покаешься... Даже церковь такой грех прощает - не самый гнусный ( не убий, не укради...) А ведь и убивают, и воруют безбожно... Всё зависит от того, как жили эти пары - может и до этой ситуации неоднократно "ягоду-малину" в дебрях собирали, приносит им удовольствие - на здоровье, главное - не разрушить психику своим супругам таким известием. При размене полувекового бытия это особенно губит - мнительность, потеря уважения и нервный стресс приведут к утрате здоровья...