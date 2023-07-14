Сказка для двоих

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У мужа проблемы, а на работе есть мужчина, с которым случился роман

У мужа проблемы, а на работе есть мужчина, с которым случился роман

Морена, у меня есть вопрос, на который мне не могут дать ответ. У моей знакомой дома проблемы. У мужа слабость по мужской части, а на работе есть мужчина, с которым случился роман.

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Комментарии
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Александр Григоров
совет один ...если одного мало то заведи еще пару и тогда угрызения совести ( если она осталась) отпадут сами собой
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11 час.
ВМ
Владимир Минаков
т.к. живут с супругами по 28 лет.    &quot; У моей знакомой дома проблемы.   &quot;     Я так мыслю, что это не у знакомой проблемы, а дама загуляла и хочет подтвердить своё моральное право впасть в блуд в связи с тем, что она ещё ой как хочет и может, а муж совсем смылился и не может горячо эту духовку разжарить.  А у приятеля жена с климаксом повстречалась и ей такой процесс не интересен. Как в песне - &quot; Вот и встретились два одиночества&quot;... Осуждать за то, что кто-то молодой пыл сберёг ( ну такая генетика), а дома его реализовать не может... Не согрешишь - не покаешься... Даже церковь такой грех прощает - не самый  гнусный  ( не убий, не укради...) А ведь и убивают, и воруют безбожно... Всё зависит от того, как жили эти пары - может и до этой ситуации неоднократно &quot;ягоду-малину&quot;  в дебрях собирали, приносит им удовольствие - на здоровье, главное - не разрушить психику своим супругам таким известием. При размене полувекового бытия это особенно губит - мнительность, потеря уважения и нервный стресс приведут к утрате здоровья...
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8 час.

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