Профессиональные и памятные даты, отмечаемые 1 августа в России и мире

1 августа в России отмечают несколько профессиональных и памятных дат, включая День инкассатора, День тыла вооруженных сил Российской Федерации и День рождения Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ).
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