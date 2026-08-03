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Профессиональные и памятные даты, отмечаемые 1 августа в России и мире

1 августа в России отмечают несколько профессиональных и памятных дат, включая День инкассатора, День тыла вооруженных сил Российской Федерации и День рождения Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ).

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