По последним данным 500 человек погибло от удара по тренировочному центру ВСУ REUTERS5,5K прочтений Сегодня УДАР ПО ИНОСТРАННЫМ НАЕМНИКАМ 250 боевиков и наемников уничтожены в результате российского удара по Кривому Рогу.
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