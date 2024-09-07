Добрый Мир
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Добрый Мир

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По последним данным 500 человек погибло от удара по тренировочному центру ВСУ REUTERS5,5K прочтений Сегодня УДАР ПО ИНОСТРАННЫМ НАЕМНИКАМ 250 боевиков и наемников уничтожены в результате российского удара по Кривому Рогу.

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