После самого смертоносного нападения на территорию Саудовской Аравии более чем за десять лет перед Эр-Риядом встал вопрос: как ответить на действия связанных с Ираном йеменских хуситов, которые продолжают сеять хаос в королевстве.
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