В Goolge Play можно бесплатно скачать постапокалиптическую выживалку с прокачко...

В Goolge Play можно бесплатно скачать постапокалиптическую выживалку с прокачкой, крафтом и строительствомВ Goolge Play вышла премиум-версия выживалки Dead God Land: Light Survival, которая получила ряд особенностей: стартовый набор, бесплатная энергия каждые выходные, распродажи в магазинах, возможность вернуть свои вещи после смерти и не только.