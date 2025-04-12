В национальном центре «Россия» стартовал пятый сезон международной премии #МЫВМЕСТЕ

МОСКВА, 12 апреля, ФедералПресс. Пятая юбилейная Международная премия #МЫВМЕСТЕ стартовала на форуме «Ключ на старт» Российского общества «Знание» и Госкорпорации «Роскосмос», который прошел в рамках презентации нацпроекта «Молодежь и дети» в Национальном центре «Россия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии