В национальном центре «Россия» стартовал пятый сезон международной премии #МЫВМЕСТЕ

МОСКВА, 12 апреля, ФедералПресс. Пятая юбилейная Международная премия #МЫВМЕСТЕ стартовала на форуме «Ключ на старт» Российского общества «Знание» и Госкорпорации «Роскосмос», который прошел в рамках презентации нацпроекта «Молодежь и дети» в Национальном центре «Россия».