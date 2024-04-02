Россияне назвали отрасли с максимальным импортозамещением

Подавляющее большинство россиян ощущают, что отечественные компании могут заместить импорт в важнейших потребительских сегментах — производстве продуктов и напитков (81%), мебели и предметах интерьера (76%), бытовой химии (75%), средств личной гигиены и косметики (71%), лекарств (55%), показал опрос OMD OM Group в марте этого года.