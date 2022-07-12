Popcaketv

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«Полторашка пива? Это было только начало моего становления», — Клава Кока рассказала, что пила в школе

«Полторашка пива? Это было только начало моего становления», — Клава Кока рассказала, что пила в школе

Совсем недавно выпускники всей страны отмечали свой последний звонок. В честь этого события в Москве состоялись выпускные с концертами и выступлениями артистов.

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