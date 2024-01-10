Как спасти Белгород: военные раскрыли способ обезопасить регион от обстрелов ВСУ

С начала года Украина продолжает обстреливать Белгород и Белгородскую область. По мнению военных экспертов, нужно усилить регион системами ПВО, отодвинуть ВСУ на некоторое расстояние от приграничных областей, а также продолжать диверсионную работу на территории Украины.
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