Внимание! Авария на водопроводе 💧💧💧 По сообщению ООО "Водстройсервис", рабочая бригада уже устраняет аварийную ситуацию в переулке Строительном.
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Внимание! Авария на водопроводе 💧💧💧 По сообщению ООО "Водстройсервис", рабочая бригада уже устраняет аварийную ситуацию в переулке Строительном.