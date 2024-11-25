Галлямов после победы в Петербурге: кто-то нас уже успел похоронить

Спортсмены не следили за оценками соперников во время выступления Недоброжелателям не стоило раньше времени хоронить фигуристов Анастасию Мишину и Александра Галлямова после второго места в короткой программе на этапе Гран-при в Петербурге.
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