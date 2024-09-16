Митрофанов объяснил, почему матч «Факела» и «Акрона» прошел без зрителей

«Огнеопасные» без поддержки болельщиков уступили команде из Самарской области со счетом 1:2. Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов прокомментировал решение провести игру в Воронеже без допуска людей на трибуны.
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