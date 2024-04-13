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Археологи установили возраст архаичных людей из памятника Динцунь

Археологи установили возраст архаичных людей из памятника Динцунь

В результате нового исследования учёными Сычуаньского университета совместно с коллегами из Австралии и Китая было установлено, что архаичные люди посещали местонахождение Динцунь 264-236 тысяч лет назад.

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