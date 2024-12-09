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В РФ предлагают ввести временную блокировку средств от продажи недвижимости

В РФ предлагают ввести временную блокировку средств от продажи недвижимости

Global Look Press / Maksim Konstantinov В РФ предлагают на неделю блокировать денежные средства от продажи жилья для проверки действительности сделки с недвижимостью.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Так под эту &quot;марку&quot; временной блокировки и жулики-мошенники будут то же самое делать. Только блокировка будет &quot;навеки&quot;...  ......ВОТ ПОЧЕМУ НАРОД УНАС  НАРОД ТАКОЙ ТУПОЙ?!! Им звонят, представляются кем захотят, а эти верят... А подумать не желают?  Или нечем думать? Назваться можно кем угодно, хоть ФАРАОНОМ ЕГИПТА!! Ну народ... Ну включайте же  мозги... Что происходит?!!
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