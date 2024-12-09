В РФ предлагают ввести временную блокировку средств от продажи недвижимости

лл

лина любимцева

Так под эту "марку" временной блокировки и жулики-мошенники будут то же самое делать. Только блокировка будет "навеки"... ......ВОТ ПОЧЕМУ НАРОД УНАС НАРОД ТАКОЙ ТУПОЙ?!! Им звонят, представляются кем захотят, а эти верят... А подумать не желают? Или нечем думать? Назваться можно кем угодно, хоть ФАРАОНОМ ЕГИПТА!! Ну народ... Ну включайте же мозги... Что происходит?!!