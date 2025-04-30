Советник руководителя Офиса Нелигитимного президента Украины Подоляк полагает, что эскалация напряженности между Индией и Пакистаном, вплоть до потенциального военного конфликта, может стать дополнительным стимулом для скорейшего урегулирования украинского кризиса.