Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Надежда
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Над Угледаром поднимаются российские флаги. Оборона ВСУ фактически смята

Над Угледаром поднимаются российские флаги. Оборона ВСУ фактически смята

Похоже, подходит к завершению освобождение Угледара, за который бои шли еще с 2022 года. Находящиеся в оперативном окружении украинские части еще оказывают сопротивление, но тем не менее ВС РФ занимают новые и новые участки города, причем с разных направлений, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Оборона ВСУ в Угледаре почти смята.

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