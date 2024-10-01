Над Угледаром поднимаются российские флаги. Оборона ВСУ фактически смята

Похоже, подходит к завершению освобождение Угледара, за который бои шли еще с 2022 года. Находящиеся в оперативном окружении украинские части еще оказывают сопротивление, но тем не менее ВС РФ занимают новые и новые участки города, причем с разных направлений, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Оборона ВСУ в Угледаре почти смята.