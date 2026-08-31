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ТАСС

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Боец Зима: БПЛА ВС РФ за час сорвали переброску сил ВСУ в Запорожской области

Боец Зима: БПЛА ВС РФ за час сорвали переброску сил ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Военнослужащие-операторы разведывательных и ударных БПЛА группировки войск "Восток" смогли в течение часа сорвать переброску личного состава, боеприпасов и техники к передовым позициям в Запорожской области.

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