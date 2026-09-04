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Автоэксперт Ладушкин: ЮЛА принесет косвенную выгоду всем жителям Подмосковья

Автоэксперт Ладушкин: ЮЛА принесет косвенную выгоду всем жителям Подмосковья

Последний участок Южно-Лыткаринской автодороги запустили в Подмосковье. Как это повлияет на общую загруженность трасс в регионе и кто получит больше преимуществ от запуска — в материале 360.

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