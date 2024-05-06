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Макрон ждет Мбаппе на Олимпиаде: «Его отец сказал, что Килиан хочет там сыграть. Надеюсь, что все европейские клубы предоставят такую свободу своим игрокам»

«На прошлой неделе я оказался на поле с его отцом [во время благотворительного матча] и задал ему этот вопрос.

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