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Каждая пятая российская компания сократила или отправила в простой сотрудников

Каждая пятая российская компания сократила или отправила в простой сотрудников

Опрос, проведенный сервисом «Актион Бухгалтерия» по просьбе Forbes, указывает на то, что каждая пятая российская компания из сферы малого бизнеса сократила или отправила в простой сотрудников на фоне кризиса после начала военной операции на Украине.

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