Какие у Молдовы альтернативы, если мы больше не сможем покупать электроэнергию у МГРЭС?

Республика Молдова готовится к новым задачам в обеспечении электроэнергией с 1 января 2025 года. Поставщики электроэнергии уже заявили, что у нас могут быть отключения, особенно в часы пик, если мы больше не сможем получать электроэнергию от Кучурганской электростанции (МГРЭС).