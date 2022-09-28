Закон, порядок, государство

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В столице Северной Осетии сотрудники Госавтоинспекции городского Управления МВД проводят комплексные мероприятия по снижению аварийности с участием детей

Сотрудники Госавтоинспекции Управления МВД России по г. Владикавказу ежедневно, комплексно обеспечивают сохранность жизни и здоровья детей на дороге, напоминая, всем, о главных правилах.

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