Сергей Лазаренку: "В Дурлештах мы разработаем концепцию городской лесопарковой зоны"

«Одна из главных проблем дурлештцев — это отсутствие зелёных зон и парков. Прямо на окраине Дурлешт есть лес, который находится в ведении Moldsilva, и мы подумали, что можно развить там концепцию городской лесопарковой зоны».
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