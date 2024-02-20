Упрощение условий переселения для репатриантов в России: что это означает Ирэн ОрлонскаяНедавние изменения в законодательстве России относительно переселения репатриантов вызвали широкий резонанс в обществе.
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