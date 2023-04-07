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Минобороны России: киевский режим готовит провокацию с «химоружием» в Сумской области

Минобороны России: киевский режим готовит провокацию с «химоружием» в Сумской области

В Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию на Украине заявили, что киевский режим готовит провокацию в Сумской области, имитирующую применение ВС России артиллерийских боеприпасов с отравляющими веществами.

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