Аналог Mazda CX-5 от Honda сильно подешевел в России. За пару месяцев цена Honda ZR-V снизилась на миллион рублей

В России изменилась стоимость кроссовера Honda ZR-V: если в конце прошлого года крупные дилеры предлагали машину минимум за 4,3 млн рублей, то сейчас дальневосточные компании продают автомобиль за примерно 3 млн рублей (цена самого доступного варианта – 2,98 млн рублей).