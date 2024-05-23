Собянин назвал социальные объекты, которые будут открыты в Новой Москве

В ТиНАО активно развивается социальная инфраструктура Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале, что в программу реновации в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) включили 268 домов.
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