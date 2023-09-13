В ставке Зеленского все малохольные(с) Это уже просто какая-то истерика у режима Зеленского.Гипс снимают, пароход уплывает, 20 миллиардов не дают, мясо заканчивается (про 20 миллиардов особенно обидно).
Он ведь действительно «нелох». А лохи те, кто за него умирают
Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
какие теракты ?да лни руками и зубами будут держаться лишь бы их не депортировали в страну и 404!
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7 час.
Дмитрий Бакланов
Представляю сбежавшего в ЕС украинца, совершающего теракт из-за того, что его не выпинывают воевать на Украине... Они кастрюлеголовые, но не до такой степени.
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6 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
++++ЭТТТТОЧНО...ОН НЕ ЛОХ...ОН ГОНДОН.
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41 мин.
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