Он ведь действительно «нелох». А лохи те, кто за него умирают

какие теракты ?да лни руками и зубами будут держаться лишь бы их не депортировали в страну и 404!

Дмитрий Бакланов

Представляю сбежавшего в ЕС украинца, совершающего теракт из-за того, что его не выпинывают воевать на Украине... Они кастрюлеголовые, но не до такой степени.