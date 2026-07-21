Парк автобусов на природном газе в Ховрине обновили на 60 процентов за три года

В Москве продолжает расти количество экологичного транспорта. С 2023 года парк автобусов на компримированном природном газе на эксплуатационной площадке Мосгортранса «Ховрино» обновили более чем на 60% и сегодня на альтернативном топливе работают около 350 автобусов.