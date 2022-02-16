Новые формы телефонного мошенничества. Будьте бдительны!

Мошенничество с арестом карт и счетов, мошенничество на стайте Гос услуг. Как проверить и защититься? жертвами мошенников чаще всего становятся люди старшего возрастаПриветствую в разделе! Я уже не раз писала о формах мошенничества по телефону.