Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня осудила попытку администрации Тайваня обсудить связанные с РСЭС вопросы через ВТО как стремление к "независимости Тайваня"

Пекин, 12 июня /Синьхуа/ -- Цель попытки администрации Тайваня во главе с Лай Циндэ обсудить вопросы, связанные с Рамочным соглашением об экономическом сотрудничестве между двумя берегами Тайваньского пролива /РСЭС, ECFA/, через Всемирную торговую организацию /ВТО/ заключается в том, чтобы "интернационализировать" тайваньский вопрос, заявил официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа в среду на пресс-конференции.