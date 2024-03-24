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В США указали на понимание главами стран ЕС грядущего поражения Украины

В США указали на понимание главами стран ЕС грядущего поражения Украины

Главы стран Европейского союза понимают, что Украина терпит поражение в военном противостоянии с РФ. Об этом 21 марта заявил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен рассказал в статье для Weapons and Strategy.

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