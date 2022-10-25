Федеральное агентство новостей №1

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Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинская армия подвергла обстрелу из крупнокалиберной артиллерии Донецк, Докучаевск и Горловку, сказано в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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