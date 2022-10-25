Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинская армия подвергла обстрелу из крупнокалиберной артиллерии Донецк, Докучаевск и Горловку, сказано в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).