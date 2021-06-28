Как сложились судьбы участниц первого состава группы «Фабрика»

27 июня исполняется 44 года певице Ирине Тоневой – единственной солистке группы «Фабрика», которая остается в ней с момента основания коллектива и по сей день.
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