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Как сложились судьбы участниц первого состава группы «Фабрика»

Как сложились судьбы участниц первого состава группы «Фабрика»

27 июня исполняется 44 года певице Ирине Тоневой – единственной солистке группы «Фабрика», которая остается в ней с момента основания коллектива и по сей день.

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