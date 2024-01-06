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Несекретные материалы

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"Кимскандер" против Кирби: США в панике созывает Совбез ООН

"Кимскандер" против Кирби: США в панике созывает Совбез ООН

Маск: стремление вторгнуться в Россию всегда было плохой затеей Американский миллиардер Илон Маск заявил, что стремление вторгнуться в Россию, независимо от времени года, всегда было плохой затеей.

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