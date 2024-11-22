Автор: Юрий Баранчик На удары дальнобойными ракетами вглубь международно признанной территории России Москва ответила первым в мире применением ракеты средней дальности «Орешник» с гиперзвуковыми боеголовками, которые на заключительном этапе полета развивают скорость в 10 Мах, по заводу «Южмаш», на котором было организовано производство ракет, и, возможно, шла речь о создании грязной ядерной бомбы.
Запад хотел эскалации – он её получил
Комментарии
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Юрий Николаев
Именно ТАК и не как иначе! И всё таки усраина это 3 если не 5 сорт, а вот лондОн и фашинктон это тянет на ПЕРВЫЙ сорт ну и всякие там макаронники и лягушатники с бюргерами!
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13 час.
Сергей Тюрин
"информационно-психологический аспект"... Запад ожидает от таких вот аспектов, что мы возмутимся, восстанем и свергнем Путина? "...ну тупыыыые..."(с) М.М. Задорнов и "загадочная русская душа"(с) авторство не помню. По 2-му вспомнилось. Пока Запад ругает Путина, мы спокойны, раз ругает, значит Путин всё делает правильно. Мы напряжёмся, если вдруг Запад начнёт его хвалить😀
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3 час.
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