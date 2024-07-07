В Московском зоопарке поселился кайман, живший ранее в террариуме ресторана

В Москве продолжается процесс улучшения условий содержания животных. Решением проблемы содержания крокодила каймана, который жил в террариуме одного из ресторанов города, стал его перевод в Московский зоопарк.
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