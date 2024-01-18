Пьяная россиянка Земфира устроила дебош на рейсе из Сочи

Пьяная пассажирка устроила дебош на рейсе российского лоукостера из Сочи в Санкт-Петербург. Примерно через час после вылета самолета из аэропорта Адлера 26-летняя Земфира Глазырина встала со своего места, начала бегать по салону, приставать к попутчикам и бортпроводникам, а потом закурила.
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