Пьяная россиянка Земфира устроила дебош на рейсе из Сочи

Пьяная пассажирка устроила дебош на рейсе российского лоукостера из Сочи в Санкт-Петербург. Примерно через час после вылета самолета из аэропорта Адлера 26-летняя Земфира Глазырина встала со своего места, начала бегать по салону, приставать к попутчикам и бортпроводникам, а потом закурила.